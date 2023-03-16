قيادي في "الليكود" يدعو ائتلاف نتنياهو لوقف تشريع الخطة القضائية

دعا قيادي بارز في حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الخميس، الائتلاف الحكومي لوقف تشريع خطة إصلاح القضاء في الكنيست الإسرائيلي، لإعطاء فرصة للمفاوضات مع أحزاب المعارضة.

وقال عضو الكنيست عن "الليكود"، ديفيد بيتان: "أدعو وزير العدل ياريف ليفين لوقف العملية التشريعية لخطة إصلاح القضاء من أجل التفاوض مع المعارضة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف بيتان: "انتظرنا طويلًا لإجراء هذه التغييرات، ولن يحدث شيء إذا توقفنا الآن"، متابعًا: "نحتاج هذه المرة أيضًا أن نتوقف ونتحدث فيما بيننا، فنحن في الليكود لدينا مواقف يمكن أن تلين، ويجب أن نستمع لها".