قيادي في "الليكود" يدعو ائتلاف نتنياهو لوقف تشريع الخطة القضائية
دعا قيادي بارز في حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الخميس، الائتلاف الحكومي لوقف تشريع خطة إصلاح القضاء في الكنيست الإسرائيلي، لإعطاء فرصة للمفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وقال عضو الكنيست عن "الليكود"، ديفيد بيتان: "أدعو وزير العدل ياريف ليفين لوقف العملية التشريعية لخطة إصلاح القضاء من أجل التفاوض مع المعارضة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف بيتان: "انتظرنا طويلًا لإجراء هذه التغييرات، ولن يحدث شيء إذا توقفنا الآن"، متابعًا: "نحتاج هذه المرة أيضًا أن نتوقف ونتحدث فيما بيننا، فنحن في الليكود لدينا مواقف يمكن أن تلين، ويجب أن نستمع لها".
وفيما يتعلق بمقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بشأن الخطة القضائية، أشار القيادي بالليكود، إلى أن "مخطط الرئيس قضى على فرصة التوصل لحل وسط"، متابعًا: "لا يمكن لأي عضو بالليكود أن يوافق على المخطط".
والليلة الماضية، قدم هرتسوغ خطته الجديدة بشأن الإصلاح القضائي لائتلاف نتنياهو، واعتبرها حلًا وسطًا بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، لكنها قوبلت بالرفض من نتنياهو وأعضاء ائتلافه، فيما انتقد قادة المعارضة موقف نتنياهو وائتلافه.
وفي السياق، انتقد بيتان، سير العملية التشريعية للخطة القضائية، معبرًا عن رفضه للشكل الذي يجري فيه تمرير الخطة، والسرعة التي تسير بها.
استكمل القيادي بالليكود: "القائمون على الخطة أخذوا جميع القوانين معًا بدلًا من التعامل مع قانون واحد في كل مرة"، متابعًا: "هذه الطريقة تسببت بإلحاق الضرر بالخطوط العريضة للخطة القضائية".
وشهدت إسرائيل، اليوم، مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة ضد الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو، في حين قام بعض المحتجين بتنظيم مظاهرات داخل ميناء حيفا وعرقلوا حركة الملاحة البحرية.