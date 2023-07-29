واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان

كشفت الولايات المتحدة الجمعة النقاب عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين وفي وقت يسود التوتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأعلن البيت الأبيض في بيان عن حزمة من "المواد والخدمات الدفاعية (...) والتعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان".

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن تقوم الصين بضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، عن طريق القوة.

ويثير التوتر بشأن تايوان قلقا دوليا، لا سيما أن الجزيرة تصنع نسبة مهمة من أشباه الموصلات في العالم، وهو ما يعني حصول اضطراب كبير في الصناعات الحديثة، في حال وقوع أي اضطراب عسكري بين تايبيه وبكين.