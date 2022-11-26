قمة كييف تدعو لتنفيذ مبادرة "الحبوب من أوكرانيا"

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف اليوم السبت للدعوة إلى مبادرة بلاده "الحبوب من أوكرانيا"، التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الزعيم الأوكراني إن المبادرة أثبتت أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف "ليس مجرد كلمات جوفاء".

ويقول الكرملين إن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال الحرب لا تصل إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.