قضية عمرها عقود.. "رخاميات البارثينون" على طاولة رئيسي وزراء بريطانيا واليونان

أعلنت لندن أنها لا تنوي إعادة منحوتات أثرية تطالب بها اليونان منذ عقود، وستكون محور الزيارة المقررة غداً لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى لندن.

وكان ميتسوتاكيس أعلن أمس أنه "يعتزم الضغط" على نظيره البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة لثلاثة أيام؛ من أجل استعادة الرخاميات التي تعود إلى معبد البارثينون.

وتطالب أثينا منذ عقود باسترداد منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم) في لندن، إذ تشدد على أنّ المنحوتات تعرّضت "للنهب" عندما كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني.

الناطق باسم سوناك قال في تصريح للصحفيين إن رئيس الوزراء كان دائماً "ثابتاً" في موقفه، ويعتبر أن رخاميات البارثينون "مهمة" للمملكة المتحدة التي "حافظت" على هذا التراث "لأجيال".

وتقول سلطات لندن إن بريطانيا حصلت على المنحوتات عام 1802 "بشكل قانوني" عبر الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين الذي باعها إلى المتحف البريطاني.

وشدد على أنها "مملوكة قانونياً" للمتحف البريطاني، وأضاف: "ليس لدينا أي نية لتغيير القانون".

بينما شبّه ميتسوتاكيس المنحوتات الرخامية في المتحف البريطاني، التي تشكل جزءاً من إفريز الباثينون، بلوحة الموناليزا وقد شُطرت إلى نصفين.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية مخاطباً سوناك: "يبدو الأمر كما لو أنني طلبت منك أن تشطر لوحة الموناليزا إلى نصفين، بحيث يكون لدينا نصف في متحف اللوفر، ونصف في المتحف البريطاني، هل تعتقد أن زوارك سيقدّرون جمال اللوحة بهذه الطريقة"

وأكد ميتسوتاكيس: "هذا بالضبط ما حدث مع منحوتات البارثينون".

وتعرّض معبد البارثينون، الذي بني في القرن الخامس قبل الميلاد تكريماً للإلهة أثينا، للتدمير الجزئي والنهب عام 1687.