الأحزاب الإسرائيلية تشكل فرق تفاوض لمناقشة الإصلاحات القضائية
كشفت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، عن عملية مفاوضات وصفت بـ"الفورية"، انطلقت بين المعارضة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم، برعاية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حول خطة الإصلاح القضائية.
وتأتي المفاوضات المشتركة بين الأطراف المختلفة، بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الخطة الإصلاحية القضائية لمدة شهر، وإفساح المجال للتفاوض حولها مع المعارضة.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، "طلب الرئيس هرتسوغ تشكيل فرق عمل نيابة عن كل طرف سواء المعارضة أو الائتلاف من أجل إكمال المفاوضات".
وقالت الصحيفة إن الرئيس هرتسوغ، أجرى محادثات مختلفة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس.
وأكدت أن المبادرة تتضمن بدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة الإسرائيلية، للتوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي.
وبحسب الصحيفة، أكد الرئيس هرتسوغ نيته الاستمرار في السماح لممثلي مختلف الأحزاب في الكنيست ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بعرض مواقفهم وأفكارهم المختلفة حول خطة الإصلاح القضائي.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمثل الائتلاف خلال المفاوضات الوزير رون ديرمر، وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، والمحاضر في القانون أفيعاد بكشي.
بينما سيمثل حزب "هناك مستقبل"، أعضاء الكنيست أورنا باربيباي، وكارين إلحرر والمدير التنفيذي السابق لمكتب رئيس الوزراء نعمة شولتز والمحامي أوديد غازيت.
وسيمثل "معسكر الدولة"، أعضاء الكنيست جدعون ساعر، وهيلي تروبر، وأوريت هكوهين والمحامي رونان أفياني.