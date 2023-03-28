الأحزاب الإسرائيلية تشكل فرق تفاوض لمناقشة الإصلاحات القضائية

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، "طلب الرئيس هرتسوغ تشكيل فرق عمل نيابة عن كل طرف سواء المعارضة أو الائتلاف من أجل إكمال المفاوضات".

وقالت الصحيفة إن الرئيس هرتسوغ، أجرى محادثات مختلفة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس.

وأكدت أن المبادرة تتضمن بدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة الإسرائيلية، للتوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي.

وبحسب الصحيفة، أكد الرئيس هرتسوغ نيته الاستمرار في السماح لممثلي مختلف الأحزاب في الكنيست ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بعرض مواقفهم وأفكارهم المختلفة حول خطة الإصلاح القضائي.