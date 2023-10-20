زيارة مفاجئة.. بوتين يتابع المعارك على الحدود الأوكرانية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر القوات المسلحة الروسية في مدينة روستوف الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، واطّلع على وضع المعارك مع أوكرانيا في الجانب الآخر من الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "توقف الرئيس بوتين في روستوف، حيث زار مقر القوات المسلحة الروسية".