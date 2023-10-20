زيارة مفاجئة.. بوتين يتابع المعارك على الحدود الأوكرانية
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر القوات المسلحة الروسية في مدينة روستوف الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، واطّلع على وضع المعارك مع أوكرانيا في الجانب الآخر من الحدود.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "توقف الرئيس بوتين في روستوف، حيث زار مقر القوات المسلحة الروسية".
وأضاف أن "رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أبلغه بوضع العملية العسكرية في أوكرانيا".
وتابع أن "محادثات أخرى أجراها بوتين هناك مع ممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع".
وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الزيارة تم التوافق عليها بسرعة ولم يتم التخطيط لها مسبقا.