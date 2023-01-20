تقرير: جهود واشنطن لإنشاء إنترنت مجاني في إيران تصطدم بالعقوبات

ونقلت الشبكة عن ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة "كلاود فلير" المتخصصة في تأمين الإنترنت، قوله إن "مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض سأله عما إذا كان بإمكانه فعل ما يفعله في روسيا بإيران".

وقال برنس، الذي كان يتحدث في اجتماع بمنتدى "دافوس" الاقتصادي يوم الخميس، إنه رد على هذا المسؤول الأمريكي بالنفي، موضحا أن "العقوبات ضد إيران حالت دون تمكن هذه الشركة من دخول منشآتها في إيران".