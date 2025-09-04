بلغاريا تحقق في التشويش على طائرة فون دير لاين

أصدر رئيس وزراء بلغاريا، روزن جيليازكوف، الخميس، أوامره لسلطات الطيران في بلاده بمواصلة التحقيق فيما حدث لطائرة كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على خلفية شكوك بأنها تعرضت لتشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي (جي بي إس).

وكانت الحكومة البلغارية قد قدمت تصريحات متناقضة في الأيام الأخيرة حول رحلة فون دير لاين الجوية، يوم الأحد الماضي، وما إذا كانت أنظمة تحديد المواقع الجغرافية العالمية (جي بي إس) الخاصة بها قد تعرضت للتشويش أم لا، وفق "د.ب.أ".

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرة فون دير لاين فقدت إشارة الأقمار الاصطناعية المستخدمة في نظام (جي بي إس) فوق بلغاريا في عملية يُشتبه بأنها روسية، وأكدت موقفها هذا وسط تزايد التساؤلات هذا الأسبوع حول ما حدث بالضبط.

وهبطت الطائرة بأمان في مطار بلوفديف في بلغاريا.

وأوضح جيليازكوف بأنه "أثناء اقتراب الطائرة.. اختفت إشارة نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي، وهو ما أبلغ به طيارو الطائرة برج المراقبة الجوية البلغاري. وخلال المحادثة، تم اقتراح الهبوط باستخدام ما يعرف بنظام الهبوط الآلي، أي نظام الهبوط بالأجهزة".

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن التقارير عن قيام روسيا بتشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "مزيفة بنسبة 100%".

وطوال عدة أشهر، حذرت دول مجاورة لروسيا، بينها فنلندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، من تزايد النشاط الإلكتروني الذي يتسبب بالتشويش على الرحلات الجوية والسفن والطائرات المسيّرة.