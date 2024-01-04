الغارديان: هجوم كرمان استهدف جرّ إيران لحرب إقليمية

رجّحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن يكون هدف الهجوم الذي وقع في مدينة كرمان جنوب شرق إيران "إشعال حرب إقليمية"، رغم عدم كشف السلطات بعد عن الجهة المسؤولة التي تقف بشكل مباشر وراء التفجير المزدوج.

ووفق الصحيفة، فقد أشار مسؤولون في واشنطن إلى "احتمالية تورط تنظيم داعش أو بعض الجماعات السنية المتطرفة التابعة لها في الهجوم"، فيما استبعدوا الشراكة بين إسرائيل وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المتمردة، التي ورد أنها كانت وراء هجمات سابقة.

وذكرت "الغارديان" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بأن "التفجير كان يستهدف المشيعين المشاركين بإحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني".

واتهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات، وتوعدها بدفع "ثمن باهظ"، لكن الصحيفة قالت "سيكون من المستحيل ألا ترد طهران على أسوأ هجوم إرهابي منذ تأسيس الدولة".