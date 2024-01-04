الغارديان: هجوم كرمان استهدف جرّ إيران لحرب إقليمية
رجّحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن يكون هدف الهجوم الذي وقع في مدينة كرمان جنوب شرق إيران "إشعال حرب إقليمية"، رغم عدم كشف السلطات بعد عن الجهة المسؤولة التي تقف بشكل مباشر وراء التفجير المزدوج.
ووفق الصحيفة، فقد أشار مسؤولون في واشنطن إلى "احتمالية تورط تنظيم داعش أو بعض الجماعات السنية المتطرفة التابعة لها في الهجوم"، فيما استبعدوا الشراكة بين إسرائيل وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المتمردة، التي ورد أنها كانت وراء هجمات سابقة.
وذكرت "الغارديان" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بأن "التفجير كان يستهدف المشيعين المشاركين بإحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني".
واتهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات، وتوعدها بدفع "ثمن باهظ"، لكن الصحيفة قالت "سيكون من المستحيل ألا ترد طهران على أسوأ هجوم إرهابي منذ تأسيس الدولة".
وأوضحت بأن الرئيس الإيراني لم يلتزم بالانتقام بشكل فوري، بل من خلال خطة تعتمد على "الزمان والمكان المناسبين"، مشيرة إلى أن "الحكمة تقتضي ألا تقع إيران في صراع مع واشنطن وتل أبيب، رغم أن شركاءها الإقليميين؛ أي حزب الله والحوثيين، تسببوا بألم كبير لإسرائيل، من خلال تضامنهم مع قطاع غزة".
ورغم اعتراض معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها ميليشياالحوثي على السفن في البحر الأحمر في الأيام الأخيرة من قبل قوة دولية تقودها الولايات المتحدة، إلا أن هناك إجماعا في "البنتاغون" على أن الحوثيين يشكلون تهديداً لحرية الملاحة التي سُمح لها بالتفاقم لفترة طويلة جداً.