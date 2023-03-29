أذربيجان تفتتح سفارتها بإسرائيل.. واتفاق على العمل ضد إيران‎‎

وأضاف كوهين: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذري على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران"، وفق ما ذكرته قناة "i24news" الإسرائيلية.

وأوضح، "قريبًا سأخرج في زيارة إلى باكو بمرافقة بعثة اقتصادية كبيرة تعمق أكثر العلاقات التجارية بين إسرائيل وأذربيجان".

وبينت القناة أن وزير الخارجية الإسرائيلية كوهين، اجتمع مع نظيره الأذري جيهون بيراموف في مكتبه بمدينة القدس، ورحب كوهين بفتح مكتب السفارة والتي ترمز إلى فترة جديدة من العلاقات بين البلدين.

ووفق القناة العبرية، لم يكن لأذربيجان تمثيل ديبلوماسي رسمي في إسرائيل لمدة 30 عامًا.

وأشارت إلى أنه خلال هذا الأسبوع قدم السفير الأذري مختار محمدوف، كتاب اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأكد السفير محمدوف، أن إسرائيل هي أول الدول في العالم التي اعترفت باستقلال أذربيجان في كانون الأول/ديسمبر 1991، وفتحت فيها سفارة العام 1993.

الجدير بالذكر أن الجالية اليهودية في أذربيجان تعد من أكبر الجاليات في الدول الإسلامية وتقدر بنحو 12 ألفا حتى 18 ألف إسرائيلي.