زيلينسكي في أمريكا لملء خزائن كييف الخاوية
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين إلى الولايات المتحدة، حيثُ يسعى للحصول على حزمة دعم إضافية قبل نفاد المساعدات الأمريكية هذا العام، في وقت يشدد الجمهوريون أن على واشنطن التوقف عن تقديم دعم غير محدود لبلاده.
ومن المقرر بأن يلقي زيلينسكي، الذي زار الأرجنتين نهاية الأسبوع خطابًا عند الساعة 12,00 (17,00 ت غ) أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بعد تقديم لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحسب "البنتاغون".
ويوم غد الثلاثاء، يتوقع بأن يجتمع زيلينسكي مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وقادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري، الذي انتُخب مؤخرا مايك جونسون، علما بأن المزاج العام في الجناح اليميني المتشدد للجمهوريين انقلب بشكل حاد ليصبح ضد تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأن زيارة زيلينسكي "ستؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت" حيال أوكرانيا التي ستدخل في شباط/فبراير عامها الثالث في حربها ضد روسيا.
والآن، تقترب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من النفاد.
وعرقل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأسبوع الماضي طلب البيت الأبيض إقرار حزمة طارئة بقيمة 106 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل خصوصا.
وأفاد المحافظون بأنهم سيرفضون الحزمة ما لم يوافق الديمقراطيون والبيت الأبيض أيضا على إصلاحات واسعة النطاق مرتبطة بالهجرة تتعلق بالأمن عند الحدود الأمريكية المكسيكية.
ويبدو أن حماسة الجمهوريين اليمينيين بقيادة مرشح انتخابات 2024 الرئاسية دونالد ترامب تراجعت بشكل كبير حيال الدعم اللامحدود لأوكرانيا.