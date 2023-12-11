زيلينسكي في أمريكا لملء خزائن كييف الخاوية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين إلى الولايات المتحدة، حيثُ يسعى للحصول على حزمة دعم إضافية قبل نفاد المساعدات الأمريكية هذا العام، في وقت يشدد الجمهوريون أن على واشنطن التوقف عن تقديم دعم غير محدود لبلاده.

ومن المقرر بأن يلقي زيلينسكي، الذي زار الأرجنتين نهاية الأسبوع خطابًا عند الساعة 12,00 (17,00 ت غ) أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بعد تقديم لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحسب "البنتاغون".

ويوم غد الثلاثاء، يتوقع بأن يجتمع زيلينسكي مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وقادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري، الذي انتُخب مؤخرا مايك جونسون، علما بأن المزاج العام في الجناح اليميني المتشدد للجمهوريين انقلب بشكل حاد ليصبح ضد تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.