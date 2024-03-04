4 قضايا تمكّن بايدن من جذب الجمهوريين المناهضين لترامب

ورأى التقرير، استنادا إلى الاستطلاعات، أن انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، أو "الانشقاق البسيط" عن الحزب الجمهوري يمكن أن يضر بشكل خطير بترشيح ترامب.

وقال إن استطلاعات الرأي تظهر أن أعدادًا كبيرة من الجمهوريين لا يرغبون بدعم ترامب إذا أصبح مرشح الحزب الجمهوري، أو تمت إدانته في إحدى محاكماته الجنائية.

وبحسب الصحيفة، فإنه بغية التأثير على الناخبين الجمهوريين الذين يبدون ترددا وأحيانا معارضة صريحة لترشح ترامب، يخطط بايدن للتركيز على أربع قضايا:

القضية 1: حقوق المرأة والصحة الإنجابية، حيث إن تاريخ ترامب الحافل بالتعليقات الكارهة للنساء وهجماته على الحقوق الإنجابية للمرأة، وتقييد حقوقها، من شأنها أن تدفع أعدادا قياسية من النساء بعيدا عن الحزب الجمهوري ونحو الديمقراطيين.

وبشكل عام، قالت الصحيفة إن موقف ترامب من قضايا المرأة، ربما يؤدي إلى تنفير الناخبات من الحزب الجمهوري، وإن بايدن بدوره يهدف إلى تسليط الضوء على سياسات الحزب الجمهوري "المتطرفة وغير الشعبية" في ما يتعلق بالحقوق الإنجابية ولا سيما قضايا التلقيح الاصطناعي ووسائل منع الحمل.

القضية 2: الحد من الجريمة، حيث شهدت الولايات المتحدة في ظل رئاسة بايدن انخفاضًا كبيرًا في معدلات جرائم العنف، بحسب تأكيد الصحيفة، التي أشارت إلى أن بايدن يروج بشكل متزايد للجهود التي تبذلها إدارته في مجال مكافحة الجريمة.

القضية 3: أمن الحدود، حيث سلطت زيارة بايدن إلى الحدود الجنوبية الضوء على عرقلة الجمهوريين، بقيادة ترامب لاتفاق الحدود بين الحزبين، وتخليهم عنه، إضافة إلى تأثير قرارات الجمهوريين على سياسة الهجرة.

في الوقت نفسه، أكد بايدن التزام إدارته بمعالجة تحديات أمن الحدود والهجرة بطريقة تختلف عن النهج الذي يدعو إليه الحزب الجمهوري.

القضية 4: الفوضى مقابل الاستقرار والنظام، حيث يقارن بايدن بين نهج إدارته في الحكم، والفوضى التي سادت إبان حكم ترامب المضطرب.

وأشارت الصحيفة بهذا الشأن إلى تاريخ ترامب الحافل بالتحريض على الاضطرابات، على الصعيدين المحلي والدولي، عن طريق المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والقرارات السياسية المثيرة للجدل، وتمرد الكابيتول.

ومن خلال إبراز المخاطر المرتبطة بعودة ترامب إلى السلطة، مثل المزيد من عدم الاستقرار والعنف والتهديدات للديمقراطية، يسعى بايدن إلى تقديم نفسه كزعيم أكثر موثوقية وثباتًا، خلافا لترامب الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله، وفقا للصحيفة.