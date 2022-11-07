"طباخ بوتين" يقر بحصول "تدخل" في الانتخابات الأمريكية‎‎

أقر رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يفغيني بريغوجين، اليوم الإثنين، بحصول "تدخل" في الانتخابات الأمريكية، وذلك عشية انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، حيث إن موسكو متهمة منذ سنوات بالتدخل.

وقال بريغوجين الملقب بـ"طباخ بوتين" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لشركته "كونكورد": "لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك، بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا".

وبريغوجين يخضع لعقوبات أمريكية بسبب دوره المفترض في تدخلات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.