إيران.. احتجاج في أصفهان بسبب إلغاء حفل غنائي (فيديو)

شهدت قاعة في محافظة أصفهان وسط إيران احتجاجات، مساء الاثنين، بعد قرار "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة للحكومة، إلغاء حفل غنائي وموسيقي في المحافظة للفنان علي رضا قرباني.

وأظهرت مقاطع فيديو حشودًا ممن حجزوا بطاقات دخول لهذا الحفل وهم يرددون شعارات ضد السلطات والمسؤولين، من بينها "أنت بلا شرف".

وقبل ساعات من حفل المغني قرباني، هاجمت لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان لها، وزارة الثقافة والإرشاد، التي أصدرت تصريحًا يجيز إقامة هذا الحفل في محافظة أصفهان.