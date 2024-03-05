إيران.. احتجاج في أصفهان بسبب إلغاء حفل غنائي (فيديو)
شهدت قاعة في محافظة أصفهان وسط إيران احتجاجات، مساء الاثنين، بعد قرار "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة للحكومة، إلغاء حفل غنائي وموسيقي في المحافظة للفنان علي رضا قرباني.
وأظهرت مقاطع فيديو حشودًا ممن حجزوا بطاقات دخول لهذا الحفل وهم يرددون شعارات ضد السلطات والمسؤولين، من بينها "أنت بلا شرف".
وقبل ساعات من حفل المغني قرباني، هاجمت لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان لها، وزارة الثقافة والإرشاد، التي أصدرت تصريحًا يجيز إقامة هذا الحفل في محافظة أصفهان.
وقال بيان اللجنة إنه "لن نسمح بإقامة هذا الحفل الذي تشير المعلومات إلى وجود عازفات فيه من الفتيات، وهو ما يخالف الأعراف والتقاليد الإسلامية"، مضيفًا أنه "نظرًا لرأي علماء أصفهان واحتمال الفساد مع وجود عازفات، فإن هذا الحفل سيقام من دون عازفة موسيقية".
ومن جهته، قال نائب المسؤول السياسي الاجتماعي لمحافظة أصفهان، علي رضا قاسمي، إن"حفل الفنان علي رضا قرباني لم يمر بجميع الخطوات للحصول على التصريح النهائي، لذلك لن يكون له أي أداء في أصفهان".