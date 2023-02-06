البيرو توسع حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة السياسية

اندلعت الاضطرابات بعد إقالة الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيو في السابع من كانون الأول/ديسمبر واعتقاله بتهمة محاولته تنفيذ انقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان يستعد لإطاحته من السلطة.

وتريد بولوارتي إكمال الولاية الرئاسية لكاستيو التي تنتهي في 2026. ورفض البرلمان الخميس للمرة الرابعة مقترحا جديدا لتقريب موعد الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2024.

ويرى خبراء أن الخيار الوحيد الممكن لتقريب موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسيه وليامس والدعوة إلى إجراء انتخابات على الفور.