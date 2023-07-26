الدوافع ورسالة الرئيس.. مجلة فرنسية تكشف تفاصيل محاولة الانقلاب في النيجر

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، يوم الأربعاء، تفاصيل محاولة الانقلاب الجارية في النيجر، بينما تتوالى دعوات دولية إلى التهدئة وعدم الانزلاق إلى الفوضى.

وأوردت المجلة، أن عدة محاولات تجري لأجل إخضاع المتمردين، في حين يتواصل احتجاز الرئيس، محمد بوزوم، منذ صباح الأربعاء، داخل مقر إقامته، من قبل عناصر في الحرس الرئاسي.

وجرى إرسال عدة وحدات من القوات الخاصة المتمركزة في مناطق تيلابيري وأولام ودوسو، إلى العاصمة نيامي من أجل وضع حد للاحتجاز.

وكتبت المجلة أن الرئاسة النيجرية ظلت تحظى بدعم أغلب قوات الجيش حتى ظهر الأربعاء، لكن الحرس الرئاسي مهم أيضا، ويضطلع بدور محوري.

ويضم الحرس الرئاسي بالنيجر نحو 700 عنصر، إلى جانب عشرين عربة مدرعة تقريبا، ونقلت المجلة عن مصدر ديبلوماسي أن الوضع في البلد الإفريقي حرج ومعقد "ولا يمكن ضمان أن يكون الرئيس في أمان".

وفي فترة ما بعد الظهر، أطلق عناصر من الحرس الرئاسي النار على جموع من المحتجين الذين حضروا إلى محيط القصر من أجل إبداء دعمهم لرئيس البلاد.

وذكر مصدر وصفته مجلة "جون أفريك"، بالمقرب من المحادثات، أن كافة محاولات الوساطة، مُنيت بالفشل، سواء تلك التي صدرت من داخل النيجر أو من خارجه.

رسالة من الرئيس

وأوردت المجلة أن رئيس النيجر استطاع الاحتفاظ بهاتفه، وتمكن من إجراء مكالمات مع الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، ورئيس غينيا بيسار أومارو سيسوكو إيمبالو، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس النيجيري، بولا أحمد تينبو.

وتابعت "جون أفريك"، أنها حاولت الاتصال برئيس النيجر، يوم الأربعاء، فرد عليها برسالة نصية مقتضبة يقول فيها "سنصمد".

واستطردت أن رئيس النيجر يتحرك ديبلوماسيا من أجل وضع حد للأزمة، فتحدث إلى عدد من الوسطاء، ولم يتوان أيضا عن الحديث إلى الجنرال، عبد الرحمن تشياني، وهو قائد الحرس الرئاسي الذي يشتبه في أن يكون وراء المحاولة الانقلابية الجارية.