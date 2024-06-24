سول: "بالونات الشمالية" تحوي طفيليات "براز بشري"

في خضم التصعيد بين الجارتين، عُثر على طفيليات مصدرها براز بشري في بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة باتجاه كوريا الجنوبية، على ما أفادت سلطات سول الاثنين، وفق رويترز.

وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، في بيان، أن تحليل محتوى نحو 70 بالونًا كشف أنها تضم كميات من التراب "توجد فيها الكثير من الطفيليات مثل ثعابين البطن وداء المسلكات وديدان الفيلاريا".

وتأتي هذه الديدان الطفيلية على الأرجح من براز بشري استخدم في التربة عوضًا عن السماد الكيميائي، على ما أضافت الوزارة.

واستبعدت الوزارة "أي احتمال لحصول تلوث للتربة أو لانتشار أمراض معدية"؛ جراء هذه البالونات لأن كمية التراب المرسل قليلة نسبيًا.

وعثر في البالونات أيضًا على قطع ملابس مستخدمة وفي وضع سيئ جدًا.