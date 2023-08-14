"فورين أفيرز": على واشنطن تبنّي علاقة واقعية مع تركيا أردوغان

نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريراً قدمت فيه نصائح للإدارة الأمريكية حول أهمية التعامل مع تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت المجلة أن شعار أردوغان الانتخابي الذي رفعه قبل أشهر من انتخابات أيار/ مايو الماضي، كشف النقاب عن عهد جديد حمل اسم "قرن تركيا"، إذ لخّص شعار "دع عصر تركيا يبدأ - ليس غدًا اليوم!" الأمر برمته.

ووصف أردوغان خلال خطابه الحماسي بعض سياساته الداخلية، مثل تحويل الكنيسة البيزنطية الشهيرة في إسطنبول، آيا صوفيا، إلى مسجد- بأنها "تتحدى الهيمنة العالمية".

وتعهّد أردوغان بأن يجعل تركيا من بين البلدان العشرة الأولى في العالم في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية.

رؤية أردوغان

وأشارت "فورين أفيرز" إلى أن الهدف من ذلك كله كان إظهار رؤية أردوغان للجمهورية التركية في الذكرى المئوية لتأسيسها.

وبحسب المجلة، فإن رؤية أردوغان ومفادها أن تركيا قوة صاعدة تعيش بسلام وازدهار وخرجت منتصرة من معاركها العديدة مع الإمبرياليين، وأصبحت أخيرًا جاهزة لتأخذ مكانها الصحيح كقوة عالمية.

واعتبرت المجلة أن هذا التصور، وبوجود أردوغان على رأس السلطة، أنهى عقودا من بحث تركيا عن هويتها.

وأشارت إلى أن تركيا الحالية لم تعد تسعى للحصول على موافقة الغرب، ولم تعد تطمح إلى القيم الليبرالية الغربية، ولم تعد تعتمد على الغرب.

وقالت المجلة إن "تركيا ما قبل أردوغان سعت إلى التغريب والتحديث على مدى عقود خلت، لكنك اليوم لا تجد فيها أحدًا يدافع عن الأفكار الغربية، لا بين السياسيين ولا وسائل الإعلام".

وأضافت: "لقد طردوا الليبراليين الأتراك المؤيدين للغرب من البرامج التلفزيونية الليلية وأزالوا أفكارهم من صفحات الرأي في الصحف المحلية، كما تخلت تركيا حتى عن مسابقة الأغنية الأوروبية، وهي الحدث الموسيقي الأوروبي الأبرز منذ عام 1956".