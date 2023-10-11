أردوغان يتوعد بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.

وقال "قمنا بالفعل بتكثيف العمليات الجوية وسنواصل ذلك وسنظهر للإرهابيين أن بإمكاننا تدميرهم في أي مكان وزمان"، وذلك في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقره وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.