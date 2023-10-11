أردوغان يتوعد بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.
وقال "قمنا بالفعل بتكثيف العمليات الجوية وسنواصل ذلك وسنظهر للإرهابيين أن بإمكاننا تدميرهم في أي مكان وزمان"، وذلك في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقره وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.
ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا استهدفت بشكل رئيس المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.