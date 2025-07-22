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العالم

أوكرانيا تكشف حاجتها الدفاعية للعام المقبل

أوكرانيا تكشف حاجتها الدفاعية للعام المقبل
وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 8:29 ص

قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء ،إن بلاده ستحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل للإنفاق الدفاعي العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف في بيان عبر تطبيق تيليغرام أن المفاوضات جارية مع أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في ظل سعي أوكرانيا للحصول على تمويل بقيمة 60 مليار دولار من الشركاء.

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جاء ذلك في الوقت الذي يتسارع فيه التقدم الروسي، ويهدد هجوم موسكو الصيفي بوضع القوات المسلحة الأوكرانية تحت ضغط شديد و"هي المنهكة بالأصل"، بحسب الخبير العسكري جاك واتلينغ.

كما أكد مصدر عسكري فرنسي أن "الروس يضاعفون قطاعاتهم الهجومية لتشتيت احتياطيات العدو"، مع تقارير تشير إلى أن موسكو نشرت ما يقرب من 700 ألف جندي في أوكرانيا، أي أكثر من تعداد جيش كييف.

 

 

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