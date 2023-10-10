رسميًا.. واشنطن تعتبر ما جرى في النيجر انقلابًا
اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسميًا، استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر، في تموز/يوليو الماضي، بأنه انقلاب، وأعلنت نتيجة لذلك إلغاء مساعدات اقتصادية بقيمة 442 مليون دولار.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحافيين: "نحن نتّخذ هذا الإجراء لأننا استنفدنا، خلال الشهرين الماضيين، كل الطرق المتاحة من أجل الحفاظ على النظام الدستوري في النيجر".
وتجنّبت الولايات وصف ما جرى في البداية بأنه انقلاب، وبدلاً من ذلك دفعت من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، على عكس فرنسا التي حاولت جاهدة لإعادة نظام الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في قاعدتين جويتين وسفارة في نيامي.
وبدأ الجيش الفرنسي، الثلاثاء، مغادرة قواعده في النيجر، بناءً على طلب حكومة المجلس العسكري.
وأفاد بيان صادر عن حكومة المجلس العسكري، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، بدأت مغادرة البلاد بإشراف القوات الأمنية في النيجر.
وكان المجلس العسكري قد أعلن، في وقت سابق، فسخ جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين النيجر وفرنسا، مطالبًا باريس بسحب سفيرها وقواتها من البلاد.