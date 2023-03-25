عصيان جنود الاحتياط يجبر الجيش الإسرائيلي على تقليص عملياته

كشفت تقارير عبرية اليوم السبت، عن تأثير كبير خلفه امتناع حضور جنود الاحتياط الإسرائيليين عن الخدمة الأمر الذي قد يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص عملياته وذلك لأول مرة في تاريخه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي، نقل رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أن عدد جنود الاحتياط الذي يحضرون للخدمة هذا الشهر قد انخفض إلى درجة أن الجيش الإسرائيلي كان على وشك تقليص عمليات معينة".