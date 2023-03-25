عصيان جنود الاحتياط يجبر الجيش الإسرائيلي على تقليص عملياته
كشفت تقارير عبرية اليوم السبت، عن تأثير كبير خلفه امتناع حضور جنود الاحتياط الإسرائيليين عن الخدمة الأمر الذي قد يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص عملياته وذلك لأول مرة في تاريخه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي، نقل رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أن عدد جنود الاحتياط الذي يحضرون للخدمة هذا الشهر قد انخفض إلى درجة أن الجيش الإسرائيلي كان على وشك تقليص عمليات معينة".
ووفق التقرير العبري، فقد أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تفاصيل تحذير رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الذي وجهه لرئيس الحكومة.
وأوضح التقرير، أن "200 طيار احتياطي، وهي نسبة كبيرة من العدد الإجمالي للجنود الاحتياطيين من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي وقعوا خطابا الجمعة، احتجاجا على خطة الإصلاح القانونية المخطط لها".
وبحسب التقرير، "لن يحضر هؤلاء الجنود للخدمة بالجيش الإسرائيلي في الأسبوعين المقبلين"، لافتاً إلى أنهم سلموا قرارهم إلى رئيس الأركان هاليفي.
وفي وقت سابق، قدّر كبار ضباط الاحتياط في القوات الجوية أن خطوة عدم حضور الجنود ستستمر في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار خطة الإصلاح القانونية.
وأكد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، أن توقف الرحلات التدريبية الأسبوعية يلحق الضرر بكفاءة الطيارين من جنود الاحتياط في الأسراب المختلفة، بحسب الصحيفة العبرية.