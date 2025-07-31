قتيل و27 جريحا في قصف روسي على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا.

وأضاف: "في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح" وفق ما نقلت فرانس برس.

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وتابع: "أصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا وقد تدمر جزء كامل منه" مشيرا إلى إخراج شخصين على قيد الحياة من بين الأنقاض.

وأوضح قائد الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو أن الهجوم استهدف حوالي 10 مناطق في المدينة من بينها مؤسسة تربوية. وأشار إلى وقوع 27 جريحا مشددا على أن القتيل أمرأة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عصف الانفجارات أدى إلى تحطم الزجاج في وحدة لطب الأطفال في مستشفى من دون وقوع إصابات.