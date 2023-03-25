قوات إيرانية في سوريا: سنرد على أي استهداف أمريكي لمقراتنا

قالت قوات موالية لإيران في سوريا يوم الجمعة، إنها سترد على أي ضربات أمريكية أخرى على مواقعها، وذلك بعد ضربات متبادلة في سوريا على مدار آخر 24 ساعة.

وكشف البيان، الذي وقع عليه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا، أن الضربات الأمريكية خلفت عدة قتلى وجرحى من المقاتلين، دون تحديد جنسياتهم.

وأضاف البيان: "لدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا على الأراضي السورية".