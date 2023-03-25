قوات إيرانية في سوريا: سنرد على أي استهداف أمريكي لمقراتنا
قالت قوات موالية لإيران في سوريا يوم الجمعة، إنها سترد على أي ضربات أمريكية أخرى على مواقعها، وذلك بعد ضربات متبادلة في سوريا على مدار آخر 24 ساعة.
وكشف البيان، الذي وقع عليه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا، أن الضربات الأمريكية خلفت عدة قتلى وجرحى من المقاتلين، دون تحديد جنسياتهم.
وأضاف البيان: "لدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا على الأراضي السورية".
وقال المركز الاستشاري إن "وجود القوات الإيرانية كان دائما لمساعدة الحكومة السورية لمواجهة الجماعات الإرهابية خاصة داعش".
وأضاف: "منذ سنوات طويلة والمنطقة تتعرض لهجوم من أمريكا لفرض معادلة، وكان عذرهم دائما أنهم يردون على مصادر النيران بناء على قناعاتهم وشائعاتهم، يسعون لاستهداف أسلحة دقيقة ومعدات حساسة تنقلها إيران وتشكل تهديدا لإسرائيل".
وحذر البيان الإيراني أنه "بالنظر إلى ما سبق وبعد هذا الهجوم الذي تم من منطقة التنف السورية تحت الاحتلال الأمريكي، نحذر العدو الأمريكي من أن لنا اليد العليا وإذا تم استهداف مراكزنا وقواتنا في سوريا فلدينا القدرة على الرد"، وفق تعبير البيان.