أول تعليق من الرئيس الإيراني على تفجيرات كرمان
توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بالانتقام ممن يقفون وراء تفجير وقع في محافظة كرمان، وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وقال رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".
ووقع التفجيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب إيران، وخلفا 103 قتلى، و141 جريحًا.
وكان التلفزيون الرسمي نقل في وقت سابق عن نائب حاكم محافظة كرمان رحمن جلالي قوله إن الانفجارين "هجوم إرهابي".
وأظهرت اللقطات تواجد الآلاف على الطريق المؤدي إلى المرقد، إحياءً للذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني بضربة أمريكية في بغداد.