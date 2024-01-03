أول تعليق من الرئيس الإيراني على تفجيرات كرمان

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بالانتقام ممن يقفون وراء تفجير وقع في محافظة كرمان، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".

ووقع التفجيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب إيران، وخلفا 103 قتلى، و141 جريحًا.