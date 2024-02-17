ماذا قال المستشار الألماني عن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض؟

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه "ليس قلقاً من عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض"، منوها بأن "الشعب الأمريكي هو من يقرر ويختار قادته".

وبشأن تصريحات ترامب، حول حلف "الناتو" وحماية واشنطن لحلفائها من الدول المشاركة فيه، رغم تخلفها عن الدفع، نقل موقع "العربية.نت" عن شولتس، أن "دول حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية على وجه الخصوص، تدرك أن عليها فعل كل شي لتعزيز دفاعها"، مشددا على أن "العلاقات بين أوروبا وأمريكا وطيدة وتاريخية ولا تتزعزع".

وفي إطار آخر، طالب المستشار الألماني بـ"ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن تتعامل إسرائيل مع المدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي"، مبيناً أن "بلاده تدعم إنهاء الحرب وإرساء حل الدولتين".

وشدد شولتس على أنه "لا يجب أن يكون هناك جبهة جديدة بمواجهة إسرائيل في الشمال"، في إشارة منه إلى جنوب لبنان".

وفي الملف الأوكراني، قال المستشار الألماني، إن بلاده "تفعل كل ما في وسعها لدعم القوات الأوكرانية وجعلها أقوى"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يملي شروطه من أجل السلام".