رفض وتهديد.. قادة المعارضة الإسرائيلية ينتقدون تصريحات نتنياهو حول خطته القضائية

وجه قادة المعارضة الإسرائيلية، مساء الخميس، انتقادات حادة لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها استمرار الترويج للخطته القضائية، واصفين إياها بـ"المؤسفة" وتعهدوا بالتصدي لها ورفضها.

وقال نتنياهو إنه "مصمم على المضي قدماً في تعديلات قضائية مسؤولة"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا للخطر، وسأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".

جاءت تصريحات نتنياهو في وقت تشتد فيه الاحتجاجات الرافضة لخطة ائتلافه "القضائية".

لابيد يهاجم نتنياهو

وتعليقاً على التصريحات الجديدة لرئيس الحكومة، اتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بنشر الأكاذيب بشأن خطة ائتلافه القضائية، قائلاً: "بدلاً من وقف تشريعات الخطة القضائية يستمر نتنياهو بنشر أكاذيب لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف لابيد، عبر حسابه بموقع "تويتر": "تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لا ينوي إجراء مفاوضات حقيقية حول الخطة القضائية، وأدعو المسؤولين في الليكود لوضع حد لوزير العدل ياريف ليفين، والحضور للمحادثات في منزل الرئيس يتسحاق هرتسوغ".