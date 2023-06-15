الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري في أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السويسري في أنقرة جان دانيال روش، احتجاجًا على حرق أنصار حزب العمال الكردستاني مجسمًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعلم التركي في مدينة زيورخ بسويسرا.

وأفادت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أنه عقب حادثة حرق مجسم ونشر لافتات استهدفت الرئيس أردوغان في مدينة زيورخ يوم أمس الأربعاء، تم استدعاء السفير السويسري لدى أنقرة جان دانيال روش من قبل نائب الوزير ومدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالوزارة السفير محمد كمال بوزاي، بحسب قناة "تي آر تي".

وأضافت أنه خلال الاجتماع، تم التأكيد للسفير روش على أن "هذا العمل الاستفزازي الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول إطلاقًا، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وطالبت الخارجية التركية بفتح تحقيق في الحادثة، وتحديد الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.