تأجيل انطلاق المحادثات النووية في روما

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، ظهر اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما لمدة ساعة ونصف.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لطهران، إلا أن التلفزيون الإيراني أفاد بتأجيل الموعد إلى وقت لاحق من بعد الظهر، دون صدور توضيحات رسمية عن أسباب التأجيل من الجانبين.

وأضافت موفدة التلفزيون الإيراني إلى روما أنه "من المتوقع أن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بين الساعة 14:30 و15:00 بالتوقيت المحلي".

أخبار ذات علاقة إيران تؤكد موعد الجولة الخامسة من المحادثات النووية وتتمسك بـ"التخصيب"

وتُعقد هذه الجولة من المفاوضات برعاية سلطنة عُمان، وفي مقر إقامة السفير العُماني في روما، الذي لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن مقر إقامة الوفد الإيراني.

ويأتي التأجيل وسط أجواء حذرة، وتوقعات متشائمة من جانب بعض المحللين حول فرص تحقيق اختراق ملموس، في ظل تمسك إيران بمواصلة برنامج التخصيب ورفضها لمطالب أمريكية بتقليصه.

ويرى مراقبون أن التأجيل قد يعكس استمرار وجود تباينات في اللحظات الأخيرة حول جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الدبلوماسي.