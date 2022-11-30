ستولتنبرغ: حلف الناتو يدرك التحدي الذي تمثله الصين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الحلف يدرك التحدي الذي تمثله الصين، بعد مناقشة أجراها وزراء الخارجية بشأن تنامي النفوذ العسكري للدولة الآسيوية.

أثار صعود بكين خلال السنوات الأخيرة قلق التحالف العسكري. وحثت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين على الأخذ بعين الاعتبار هذا التهديد المحتمل.

خلال قمة في حزيران/يونيو، تحدث زعماء دول الحلف لأول مرة عن "التحديات النظامية" التي تفرضها الصين وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بوخارست، إن "التحديات التي نواجهها عالمية ويجب أن نتصدى لها معا في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح: "لا نعتبر الصين خصماً. سنواصل الحوار مع الصين عندما يكون ذلك في مصلحتنا، وبخاصة للتعبير عن موقفنا الموحد بشأن الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا".