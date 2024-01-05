في خطوة لتنويع الشركاء.. مالي تتسلم مسيرات تركية

أثار تسلم مالي، الخميس، طائرات مسيرة بيرقدار من تركيا، تساؤلات حول دلالات ذلك، خاصة أن القوات الحكومية تسعى إلى تحقيق مكاسب جديدة في مواجهة المتمردين الطوارق والجماعات المتشددة التي تفرض حصارا على بعض المدن الرئيسة.

وذكرت مجلة "جون أفريك" أن مالي التي يحكمها مجلس عسكري منبثق عن انقلاب قد تسلمت الخميس، 6 طائرات مسيرة، فيما تعقد البلاد تحالفا مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية بعد نقض التحالف مع فرنسا التي قادت عملية فشلت في إنهاء خطر المتشددين، وهي عملية برخان العسكرية.

وقال المحلل السياسي والعسكري المالي إبراهيم كانتي، إن "هذه محاولة لتعزيز القدرات العسكرية للجيش المالي وتنويع أيضا للشراكات العسكرية للبلاد، فالبعض يعتقد أن بلادنا ستعتمد فقط على روسيا وهذا خطأ".