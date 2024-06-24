وسط توترات أمنية.. مخاوف من انقلاب جديد في بوركينا فاسو

تثير التوترات الأمنية الأخيرة في بوركينا فاسو مخاوف في الداخل من حدوث انقلاب جديد على حكم النقيب إبراهيم تراوري، الذي مدد ولايته المنبثقة عن انقلاب عسكري لخمسة أعوام، لا سيما أن تلك التوترات شملت محيط القصر الرئاسي وموقعا لهيئة الإذاعة العامة.

وعندما استولى على السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2022، وعد القائد العسكري تراوري بتأمين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي مزقها القتال، وبإجراء الانتخابات، وتسريع انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وفي أوائل يونيو/تموز، أعلن تراوري تمديد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام، مشيرًا إلى استمرار انعدام الأمن في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، حيث يقاتل الجيش جماعتين تسيطران على حوالي نصف البلاد.