البيت الأبيض لا يرد.. إيران تأسف لتجاهل مساعي استئناف المفاوضات

أبدت دوائر إيرانية أسفها إزاء تجاهل الإدارة الأمريكية مساعي طهران الرامية إلى استئناف المفاوضات مع البيت الأبيض حول الملف النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر اعتراف الدوائر الإيرانية بتجاهل البيت الأبيض الرد على 15 اتصالا هاتفيا من طهران، تزامنا مع الإجراءات العقابية التي تعتزم دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فرضها على إيران بهذا الخصوص.

أخبار ذات علاقة إيران تنشد دعم الصين وروسيا لمواجهة خطط "الترويكا" الأوروبية

وقالت الصحيفة العبرية، إن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي كان صرح في مؤتمر صحافي قبل أيام بأن "البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران، التي ألمحت إلى استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن واشنطن لم تتجاوب مع تلك المطالب".

وخلال مؤتمر صحافي مماثل، أعلن كاظم كاريبادي، وهو نائب آخر لوزير خارجية إيران أن بلاده "أرسلت 15 رسالة إلى واشنطن بصيغ مختلفة لاستئناف المفاوضات، لكن طهران لم تتلق أي رد من المسؤولين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد حكومة طهران لاستئناف المفاوضات "العادلة والمتوازنة" مع الولايات المتحدة، شريطة أن "تتحرك القضايا التي تطرحها الدول الغربية بنية إيجابية".

إلا أن إدارة ترامب غضت الطرف تماما حتى الآن عن الرد على رسائل الجمهورية الإسلامية، حسب تعبير "معاريف".