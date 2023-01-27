الكرملين: مفتاح إنهاء صراع أوكرانيا بيد بايدن لكنه لا يريد استخدامه

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، في إفادة يومية، أن "مفتاح نظام كييف بيد واشنطن إلى حد كبير".