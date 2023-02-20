المخابرات العسكرية السويدية تحذر من تزايد "الخطر الروسي"

قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي، يوم الإثنين، إن روسيا تشكل "تهديداً عسكرياً واضحاً" في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت لينا هالين رئيسة الجهاز في مؤتمر صحفي: "لم يعد النظام الأمني الأوروبي كما نعرفه، وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي".