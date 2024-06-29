دولة جديدة تطلب الانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية".

وبحسب وزارة الخارجية الإسبانية، فإن "هذا التدخل يأتي استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة، لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، مستندة إلى المادة 63 من نظام المحكمة"، مؤكدة أن "هدفها من هذه الخطوة هو المساهمة في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب، وتعزيز حل الدولتين لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأقامت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في حين طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.