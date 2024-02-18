"فورين أفيرز": أسلحة بيونغيانغ ترسانة فعلية لخصوم أمريكا
رأت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن كوريا الشمالية اغتنمت لحظات الاضطرابات العالمية، واحتدام الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، لنشر "الموت والدمار" من خلال مبيعات الأسلحة.
وقالت المجلة، في تقرير مطول، إن أسلحة بيونغيانغ باتت بمثابة "ترسانة فعلية" لخصوم الولايات المتحدة.
يأتي ذلك رغم عزل نظام كيم جونغ أون بشكل منهجي عن المجتمع الدولي، ونفيه المتكرر توريد الأسلحة إلى الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يحظر شراء أو بيع مختلف الأسلحة من كوريا الشمالية.
وأضاف التقرير: "باتت أسلحة بيونغيانغ موجودة في كل مكان، وتعمل قذائفها على تأجيج الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، مع وصول أكثر من ألف حاوية من المساعدات العسكرية إلى روسيا منذ سبتمبر/أيلول 2023".
وتابع: "من المرجح أن حماس أيضا استخدمت قذائف صاروخية كورية شمالية في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".
وأشار أنه "تم الإبلاغ عن وقوع قاذفات صواريخ متعددة من كوريا الشمالية، وقنابل انزلاقية من طراز AGP-250، وصواريخ موجهة من عيار 122 ملم في أيدي مجموعة شبه عسكرية في السودان".
وشددت المجلة الأمريكية على أن نظام كيم يستفيد بشكل هائل ماليا واستراتيجيا وتكنولوجيا من عودة العلاقات القائمة على تجارة الأسلحة وبأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التجارة وآثارها المزعزعة للاستقرار.
واعتبرت أنه "لمكافحة هذه التجارة فإنه يجب على الولايات المتحدة حشد تحالف لزيادة الوعي الدولي بحجم المشكلة، وتعزيز الكشف والرقابة والامتثال للعقوبات".
ومضت قائلة: "إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات، فستتمكن كوريا الشمالية من تمويل المزيد من تجارب الأسلحة وتطويرها، واكتساب القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة الخطيرة، وغسل أرباحها غير المشروعة، ونشر الفوضى والدمار".
ولفتت أن هناك "حكمة تقليدية " لدى كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية معزولة وتعاني من ضائقة مالية، وعلى هذا فإن الحكومتين تفسران عادة الأخبار الواردة من "الدولة السرية" في ضوء افتراضهما بأنها تشكل تهديداً ضعيفاً من الدرجة الثانية.
لكن في المقابل تؤكد المجلة أن مثل هذا التفاؤل ليس له ما يبرره.
ورغم أن سكان كوريا الشمالية ربما يكونون معزولين عن التدفق الحر للمعلومات والتجارة، ورغم أن نظام كيم منبوذ على مستوى العالم، فإن روابط بيونغيانغ مع "الأنظمة الاستبدادية" قوية وتزداد قوة حيث تعتبر كوريا الشمالية الآن كل من الصين وإيران وروسيا وسوريا أصدقاء وشركاء لها، وفق ما أورد المصدر ذاته.
وبين أن بكين وموسكو، على وجه الخصوص، تحولتا من المشاركة "على مضض" في المحاولات الغربية للضغط على بيونغيانغ للحد من برامج الأسلحة غير المشروعة إلى دعم نظام كيم علنا.
وتابعت: "حصل بوتين على صواريخ من كوريا الشمالية، بل وذهب إلى حد بحث موضوع مشاركة تكنولوجيا الأسلحة بشكل علني مع بيونغيانغ، وهو أمر محظور بموجب قرارات مجلس الأمن التي صوتت روسيا لصالحها".
وقالت "فورين أفيرز" إن "كوريا الشمالية لم تعد دولة تسعى إلى تخفيف العقوبات أو دولة متعطشة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".
وأضافت: "بدلا من ذلك، فإن بيونغيانغ تتنبأ الآن بثقة بالانحدار التدريجي لقوة الولايات المتحدة وعودة المنافسين، بما في ذلك روسيا".
واعتبرت أنه "لتحقيق هذه الغاية، تحاول بيونغيانغ إشراك "شبكة استبدادية" من الدول لإضعاف موقف واشنطن".
ونقلت ما ذكره وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما قال: "إذا تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر بسبب التحركات المستمرة والمزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فإن (كوريا الشمالية وروسيا) ستعملان على احتواء مثل هذا الموقف باعتبارهما عاملا قويا وإستراتيجيا للاستقرار".
وأكدت أن مبيعات الأسلحة بين هذه الدول تعتبر عنصرا أساسيا في هذه الاستراتيجية.
ووفق التقرير، فإن كوريا الشمالية تحصل على فوائد جمة من مبيعات الأسلحة، أولها وربما أهمها أن هذه المبيعات تشكل مصدر دخل للبلاد.
وذكرت أنه "مع قلة ما يمكن أن تحصل عليه من عوائد التجارة المشروعة، فإن تجارة الأسلحة غير المشروعة في كوريا الشمالية تمثل فرصة نادرة للحصول على العملة الصعبة، والتي تمكن بيونغيانغ من استخدامها لتمويل برامج الأسلحة الخاصة بها".
"وتسمح تجارة الأسلحة أيضًا للنظام الكوري الشمالي ببناء علاقات مع الشركاء التجاريين والوصول إلى التقنيات المحظورة. ففي مقابل الأسلحة الكورية الشمالية، على سبيل المثال، قد تدعم موسكو برامج بيونغيانغ الفضائية والصاروخية".
وأضافت "فورين أفيرز" أن مبيعات الأسلحة تخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لنظام كيم من خلال تأجيج المواجهات والصراعات التي تقوض النظام الدولي وتتحدى الولايات المتحدة وحلفائها.
ولفتت المجلة إلى أن صادرات كوريا الشمالية من الأسلحة تساعد في دعم المحور الاستبدادي الجديد، الذي ظهر في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبينت أن "الجزء الأكثر أهمية في هذا المحور هو العلاقة الصينية الروسية، التي تدعي بكين وموسكو أنها "بلا حدود" والتي دفعت الصين إلى تزويد روسيا بكل ما تحتاجه لمواصلة حربها".
أسلحة عبر البحار
وشددت المجلة أن كوريا الشمالية كانت أيضًا مساهمًا أساسيًا في هذا المحور، حيث أرسلت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى موسكو، وفقًا لمسؤولين كوريين جنوبيين وأوكرانيين، ما ساعد الجيش الروسي على مواصلة عملياته.
وكشفت أن الدعم الكوري الشمالي لحرب روسيا ضد أوكرانيا كان سبباً في ارتفاع أسهم كيم في موسكو.
وأردفت: "سمحت الجهود الدبلوماسية المكثفة الأخيرة مع الكرملين والتي توجت بقمة على مستوى القادة بين بوتين وكيم على تحوط الأخير ضد اعتماده المفرط على بكين".
وقالت المجلة الأمريكية إنه وفي رسالة إلى بوتين العام الماضي، وصف كيم العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا بمصطلحات مخصصة عادة لوصف علاقات بلاده مع الصين.
وأشارت أنه "على الرغم من أن بيونغيانغ وموسكو نفتا علناً إبرام أي صفقات أسلحة بينهما إلا أن كيم قدم دعمه الكامل وغير المشروط للكرملين خلال رحلة استغرقت ستة أيام إلى روسيا الصيف الماضي".
وبعد شهر واحد، أصدر البيت الأبيض صوراً عبر الأقمار الصناعية تظهر رابطاً بحرياً وسككاً حديدية تستخدم لإيصال القذائف المدفعية والصواريخ الكورية الشمالية إلى روسيا.
تحطيم هذه الشبكة
ورأى التقرير أن هناك تقليلا لأهمية المشكلة المتفاقمة بسرعة والتي تفرضها علاقات كوريا الشمالية المتنامية مع الأنظمة الاستبدادية الأخرى من قبل واشنطن.
وبين أن المناقشات الأمريكية حول كوريا الشمالية تركز في الغالب على سياستها وبشكل ثابت تقريبًا على طرق مواجهة التحدي المباشر الذي تشكله ترسانتها النووية ومنع الانتشار النووي بدلا من التركيز على تهديد انتشار من نوع آخر متمثل بشبكة العلاقات التي تبنيها بيونغيانغ".
ولفت أن هناك حاجة إلى وجود استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه المشكلة المتفاقمة وبأن السياسات الماضية لن تكون كافية لعكس هذه الاتجاهات المثيرة للقلق.
وذكر أن إنشاء مثل هذه الإستراتيجية لن يكون سهلاً حيث أن الأداة الأساسية التي تمتلكها واشنطن لمواجهة بيونغيانغ هي العقوبات.
لكن في المقابل، تمكنت كوريا الشمالية من استخدام أساليب "متطورة ومصقولة بشكل جيد " للتهرب من العقوبات المفروضة عليها وغالباً ما تنطوي على جهد هائل وبراعة كبيرة، على حد وصف التقرير.
وقال: "استخدمت كوريا الشمالية الشركات الصورية والشركاء الأجانب، والغطاء الدبلوماسي، فضلا عن السفن التي ترفع أعلاما زائفة للتهرب من العقوبات وعملت على تغيير ملكية السفن في التسجيلات وقامت كوريا الشمالية بإخفاء العديد من المعاملات غير المشروعة على أنها معاملات بريئة أو أخفتها بالكامل".
وأضاف: "إلى جانب إدانة هذه التصرفات من قبل القوى الغربية والولايات المتحدة، يتعين على واشنطن أيضا أن تستمر في حشد الأصدقاء والحلفاء، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، للقيام بدوريات بحرية مشتركة لمراقبة المعاملات غير المشروعة لكوريا الشمالية".
وأفادت المجلة أن 90% من البلدان منخفضة الدخل و50% من البلدان متوسطة الدخل "غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً فقط " بتوصية فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية لتنفيذ العقوبات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
واختُتم التقرير بالقول: "أدى اندماج بيونغيانغ في محور استبدادي ناشئ إلى تمكينها من توسيع نطاق انتشارها، وتوسيع عمليات شرائها، واستفزازاتها، في حين عمل على تعزيز خصوم النظام الدولي الآخرين".