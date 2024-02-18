"فورين أفيرز": أسلحة بيونغيانغ ترسانة فعلية لخصوم أمريكا

رأت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن كوريا الشمالية اغتنمت لحظات الاضطرابات العالمية، واحتدام الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، لنشر "الموت والدمار" من خلال مبيعات الأسلحة.

وقالت المجلة، في تقرير مطول، إن أسلحة بيونغيانغ باتت بمثابة "ترسانة فعلية" لخصوم الولايات المتحدة.

يأتي ذلك رغم عزل نظام كيم جونغ أون بشكل منهجي عن المجتمع الدولي، ونفيه المتكرر توريد الأسلحة إلى الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يحظر شراء أو بيع مختلف الأسلحة من كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير: "باتت أسلحة بيونغيانغ موجودة في كل مكان، وتعمل قذائفها على تأجيج الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، مع وصول أكثر من ألف حاوية من المساعدات العسكرية إلى روسيا منذ سبتمبر/أيلول 2023".

وتابع: "من المرجح أن حماس أيضا استخدمت قذائف صاروخية كورية شمالية في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".

وأشار أنه "تم الإبلاغ عن وقوع قاذفات صواريخ متعددة من كوريا الشمالية، وقنابل انزلاقية من طراز AGP-250، وصواريخ موجهة من عيار 122 ملم في أيدي مجموعة شبه عسكرية في السودان".