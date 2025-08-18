logo
العالم

لمواقفه المتطرفة.. أستراليا تمنع مسؤولا إسرائيليا من زيارتها

لمواقفه المتطرفة.. أستراليا تمنع مسؤولا إسرائيليا من زيارتها
النائب اليميني ورئيس لجنة الدستور بالكنيست سيمحا روثمانالمصدر: وسائل إعلام عبرية
فريد كمال
فريد كمال
18 أغسطس 2025، 7:42 ص

تفاقمت الأزمة بين أستراليا وإسرائيل عقب قرار كانبيرا منع دخول النائب اليميني ورئيس لجنة الدستور بالكنيست، سيمحا روثمان، قبل ساعات من موعد رحلته، وإلغاء تأشيرته الممنوحة قبل أسبوعين، بحجة تبنيه "مواقف متطرفة تنشر الانقسام والكراهية".

وأعلنت السلطات الأسترالية أن روثمان مُنع من دخول البلاد لمدة 3 سنوات، مستشهدة بتصريحات له تضمنت دعوات لتدمير حركة حماس، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

أخبار ذات علاقة

ألبانيزي: مواقف نتنياهو دفعت أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

ألبانيزي: مواقف نتنياهو دفعت أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

وأثار القرار غضباً في تل أبيب، بينما اعتبر روثمان أن ما جرى "معاداة سافرة للسامية"، مؤكداً أن الهدف من زيارته كان تلبية دعوة من الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه، بحسب قوله، "تصاعد الهجمات المعادية للسامية".

وأشار النائب الإسرائيلي إلى أن القرار "لا يستهدفه شخصياً فحسب، بل يمس الجالية اليهودية وإسرائيل بأسرها".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها شخصيات إسرائيلية متطرفة من دخول أستراليا، حيث سبق أن اتخذت السلطات قراراً مماثلاً بحق الوزيرة السابقة إيليت شاكيد.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC