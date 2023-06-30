سيكون صعبًا ودمويًا.. واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم ببطء

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، اليوم الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بشكل بطيء وسيكون صعبًا وطويلًا ودمويًا للغاية.

وأضاف في كلمة له خلال تجمع "نادي الصحافة الوطني، اليوم: "إنها تسير بشكل أبطأ مما توقعه الناس. هذا لا يفاجئني إنها تتقدم وبشكل مدروس، وتمضي في طريقها عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة، وما إلى ذلك".

وأردف: "قادتنا السياسيون أكدوا أننا سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لتظل حرة ومستقلة".

وبشأن منح قنابل برؤوس عنقودية لأوكرانيا، قال ميلي: "تقديم القنابل العنقودية لأوكرانيا مطروح ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن".

وحول تبعات تمرد "فاغنر"، الأسبوع الماضي، قال ميلي: "لا نعلم بعد ما إذا كان تمرد مجموعة فاغنر قد أضعف بوتين، ومن السابق لأوانه الحكم بذلك".

وتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الأركان الأوكراني أن نقص الأسلحة، من الطائرات الحربية إلى ذخيرة المدفعية، يعرقل خطط أوكرانيا للمضي قدما في هجومها المضاد.

وقال الجنرال فاليري زالوجني، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، إنه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها.

وعبّر عن انزعاجه من أن "البعض في الغرب يشتكون من بطء بدء وتقدّم التحرّك المنتظر منذ مدة طويلة ضد قوات الاحتلال الروسية في جنوب البلاد".

واشتكى أيضا من أن قذائف المدفعية التي تملكها بلاده أقل بكثير من تلك التي تستخدمها روسيا في الحرب، وفق الصحيفة.

وذكر زالوجني بأنه على اتصال دائم مع شركاء بلاده الغربيين الذين يطلعهم على احتياجاتها، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي.

لكن لا يمكن لميلي وحده اتخاذ القرار في هذا الشأن، بحسب زالوجني.

وقال: "المسألة هي فقط أنه بينما يتم اتخاذ هذا القرار، يموت الكثير من الناس كل يوم.. كثيرون؛ فقط لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد".

وأفاد: "هذه ليست مسرحية.. إنها ليست مسرحية يتفرج العالم بأسره عليها ويراهن عليها. كل يوم، يتم انتزاع كل متر بالدماء".