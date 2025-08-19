نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"
قادة عسكريون في الناتو يجتمعون الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا

قادة عسكريون في الناتو يجتمعون الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا
اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 3:33 م

قال مسؤول أمريكي وآخر في حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يجتمع قادة عسكريون في الحلف غدًا الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من المتوقع أن ينضم للاجتماع عبر الإنترنت، لكن الخطط قد تتغير.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حتى الآن على طلب للتعليق، وفق وكالة "رويترز".

وعقد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ما وصفه المصدر بالحلف بأنه اجتماع دوري على مستوى قادة الدفاع.

وقال مسؤول آخر في الحلف إن القائد العسكري الكبير في حلف شمال الأطلسي أليكسوس جرينكويتش سيطلع قادة الدفاع على نتائج اجتماع ألاسكا الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

 

