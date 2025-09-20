منها هيثرو وبروكسل.. هجوم إلكتروني يعطل العمليات في مطارات أوروبية

أدى هجوم إلكتروني على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى تعطيل العمليات في عدة مطارات أوروبية رئيسة، منها هيثرو في لندن أكثر مطارات القارة ازدحاما، ما تسبب بتأخير وإلغاء رحلات اليوم السبت.

وقال مطار هيثرو إن شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عددا من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب بتأخير المسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين أنهما تأثرا أيضا بالهجوم.

وقالت (آر. تي. إكس)، الشركة الأم لكولينز إيروسبيس، إنها على علم بوجود "خلل إلكتروني" في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها.

تأثر نظام تسجيل الوصول

قالت (آر. تي. إكس) في بيان عبر البريد الإلكتروني "ينحصر التأثير على تسجيل الوصول الإلكتروني للعملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية"، مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وقالت إدارة مطار بروكسل على موقعها الإلكتروني إن الهجوم عطل الأنظمة الآلية ولا يتاح غير إجراءات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة يدويا، مضيفة أن الواقعة حدثت مساء أمس الجمعة.

وأضاف المطار "يؤثر هذا كثيرًا في جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات... ويعمل مزود الخدمة جاهدا على حل المشكلة وفي أقرب وقت ممكن"، وفق ما أوردت "رويترز".

وذكرت إدارة المطار أنه تم إلغاء 10 رحلات حتى الآن، مع ​​تأخير لمدة ساعة في المتوسط لجميع الرحلات المغادرة.

مطار فرانكفورت لم يتأثر

نصحت المطارات المتأثرة المسافرين على رحلات مقررة اليوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وقالت شركة دلتا إير لاينز إنها تتوقع تأثيرا محدودا على الرحلات المغادرة من المطارات الثلاثة المتضررة، مضيفة أنها نفذت حلا بديلا لتقليل الاضطراب.

وقال مطار برلين في تنبيه على موقعه الإلكتروني "بسبب عطل فني في أحد مزودي الخدمة... أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع".

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، إن المطار لم يتأثر. كما أكد مسؤول من مركز مراقبة العمليات في مطار زوريخ عدم التأثر بالاضطرابات.

وذكرت شركة إيزي جيت، وهي من أكبر شركات الطيران في أوروبا، أن عملياتها تسري طبيعيا وتتوقع ألا تؤثر المشكلة في رحلاتها لبقية اليوم.

ولم ترد شركات طيران كبرى أخرى، منها رايان إير ومجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي. إيه. جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية، على طلبات رويترز للتعليق بعد.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية كريستوف جاوكوفسكي إنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديدات للمطارات البولندية.