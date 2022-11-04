الأمن الإيراني يطلق النار على محتجين في "بلوشستان".. وأنباء عن وقوع قتلى (فيديو)
أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على متظاهرين في ثلاثة مدن شهدت احتجاجات شعبية اليوم الجمعة، في محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرق إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو قيام محتجين في مدينة "خاش" في سيستان وبلوشستان بالخروج في احتجاجات شعبية مناهضة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديدا بمقتل العشرات في مدينة "زاهدان".
وقال موقع "سحام نيوز" إن "محتجين في مدينة خاش أحرقوا سيارة تابعة للشرطة الإيرانية عقب محاولتهم اقتحام مركز عسكري تابع لقوات الحرس الثوري في المدينة".
كما ظهرت قوات الأمن وهي تطلق النار من أعلى المبنى العسكري على المتظاهرين الذين رددوا شعارات "الموت لخامنئي والموت للباسيج والحرس الثوري".
وقد أفادت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة بـ"مقتل أربعة أشخاص في مدينة خاش جراء عنف السلطات الأمنية وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين"، بحسب قولها.
وفي سياق متصل، خرجت احتجاجات شعبية مناهضة عقب صلاة الجمعة في "سراوان" و"إيرانشهر"، مع هتافات ضد الحكومة والمرشد الأعلى.
من جانبها، أكدت منظمة "حال وش" البلوشية الإيرانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح في مدن خاش وسراوان وإيرانشهر.
وكان زعيم السنة في إيران مولوي عبد الحميد قد حمّل الجمعة الماضي، المرشد الأعلى علي خامنئي "مسؤولية العنف ضد المتظاهرين ومقتل العشرات من سكان مدينة زاهدان على أيدي الشرطة"، وذلك عقب احتجاجات شهدتها المدينة أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن "أحد عناصر الباسيج قتل في مدينة لاهيجان التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران"، على حدّ قولها.
وأضافت الوكالة أن "حميد بور نوروز لقي مصرعه الليلة الماضية خلال أعمال شغب في مدينة لاهيجان شمال إيران"، مشيرة إلى أن العنصر "لقي مصرعه على أيدي المحتجين".
وفي الأسابيع الماضية، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مرارا وتكرارا بعض القتلى في الأحداث الأخيرة كأعضاء في الباسيج وقوات الأمن.