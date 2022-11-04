الأمن الإيراني يطلق النار على محتجين في "بلوشستان".. وأنباء عن وقوع قتلى (فيديو)

من جانبها، أكدت منظمة "حال وش" البلوشية الإيرانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح في مدن خاش وسراوان وإيرانشهر.

وكان زعيم السنة في إيران مولوي عبد الحميد قد حمّل الجمعة الماضي، المرشد الأعلى علي خامنئي "مسؤولية العنف ضد المتظاهرين ومقتل العشرات من سكان مدينة زاهدان على أيدي الشرطة"، وذلك عقب احتجاجات شهدتها المدينة أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن "أحد عناصر الباسيج قتل في مدينة لاهيجان التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران"، على حدّ قولها.

وأضافت الوكالة أن "حميد بور نوروز لقي مصرعه الليلة الماضية خلال أعمال شغب في مدينة لاهيجان شمال إيران"، مشيرة إلى أن العنصر "لقي مصرعه على أيدي المحتجين".

وفي الأسابيع الماضية، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مرارا وتكرارا بعض القتلى في الأحداث الأخيرة كأعضاء في الباسيج وقوات الأمن.