221 مسيّرة تشعل سماء موسكو.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني عنيف

أعلنت روسيا الجمعة، أنها أسقطت، خلال الليلة الماضية، 221 مسيّرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر "تيليغرام"، إن 9 من المسيّرات التي "اعترضت وأسقطت"، استهدفت منطقة موسكو و28 أخرى منطقة تضم سان بطرسبرغ ثاني كبرى المدن الروسية في شمال غرب البلاد.

في هذه المنطقة البعيدة عن الجبهة والقريبة من دول البلطيق وفنلندا، تسبب الهجوم بحريق في سفينة راسية في مرفأ بريمورسك في بحر البلطيق، على ما قال الحاكم الكسندر دروجدينكو.

وأوضح عبر تلغرام أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وما من خطر لحصول تسرب نفطي.

وأتى ذلك فيما تباشر روسيا وبيلاروس، الجمعة، مناورات عسكرية مشتركة واسعة، وبعد يومين على انتهاك مسيّرات المجال الجوي البولندي.

وفيما اتهمت وارسو روسيا بانتهاك مجالها الجوي، نفت موسكو أن تكون استهدفت بولندا، مشددة على أنه لا دليل بأن المسيّرات روسية.

وتستهدف روسيا أوكرانيا بانتظام بأسراب من المسيّرات في إطار هجومها المتواصل منذ غزوها البلاد في فبراير/شباط 2022.