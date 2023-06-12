الصين تحصن حدودها بـ"سور عظيم من الصلب".. فما السيناريوهات المتوقعة؟

وسط تعدد الحروب في عدد من دول العالم، ومع تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية والأوروبية، بسبب تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بناء "سور عظيم من الصلب" لحماية حدود بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن الرئيس شي جين بينغ دعا قوات الحدود إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر بناء "سور عظيم من الصلب" على طول حدود البلاد.

وقالت الوكالة الصينية إن شي جين بينغ، وهو أيضًا أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أدلى بهذه التصريحات، يوم الأربعاء الماضي، خلال جولة لتقصي الحقائق، واستطلاع أعمال إدارة وضبط الحدود، وتطوير القوات الحدودية في منطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم، شمال الصين.