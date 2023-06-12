الصين تحصن حدودها بـ"سور عظيم من الصلب".. فما السيناريوهات المتوقعة؟
وسط تعدد الحروب في عدد من دول العالم، ومع تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية والأوروبية، بسبب تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بناء "سور عظيم من الصلب" لحماية حدود بلاده.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن الرئيس شي جين بينغ دعا قوات الحدود إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر بناء "سور عظيم من الصلب" على طول حدود البلاد.
وقالت الوكالة الصينية إن شي جين بينغ، وهو أيضًا أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أدلى بهذه التصريحات، يوم الأربعاء الماضي، خلال جولة لتقصي الحقائق، واستطلاع أعمال إدارة وضبط الحدود، وتطوير القوات الحدودية في منطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم، شمال الصين.
وفي الوقت الذي لم يوضح فيه الرئيس الصيني كلفة السور العظيم، وموعد البدء في تنفيذه، قال موقع قناة "CGTN" الإخبارية الصينية إن شي دعا أيضًا إلى بذل مزيد من الجهود لتكثيف تدريب القوات وتعزيز التأهب للقتال، وتسريع بناء القدرات الدفاعية على الحدود وضبطها ودعمها بتكنولوجيا المعلومات، وإجراء تحول جذري في الطريقة التي يتم بها أداء واجبات الدفاع عن الحدود.
وأشاد "شي" أثناء زيارة القيادة العسكرية لمنغوليا الداخلية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بدور قوات الحدود في ضمان الأمن والاستقرار شمال البلاد، وتقدم الصين في أعمال الدفاع عن الحدود منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في العام 2012.
علاقات سياسية متوترة
هذا التحول الجذري في السياسة الدفاعية للصين، يأتي وسط توقعات بدق طبول الحرب، على وقع الخلاف بين بكين وتايوان، فبكين تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها التي لم تنجح بضمها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية العام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى سيادتها بالقوة، إذا لزم الأمر، فيما تتمسك تايوان بحقها في كونها دولة مستقلة ذات سيادة.
ووصلت العلاقات بين بكين وتايبيه، إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 أعوام، وتكررت المناورات العسكرية على جانبي الحدود من قبل طرفي النزاع خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
وتسبب الموقف الأمريكي المؤيد لتايوان في هذه الأزمة المتصاعدة، بتوتر العلاقات بين بكين وواشنطن، وزاد الأمر تعقيدًا بعد اتهامات أمريكية وُجهت إلى الصين بالتجسس على أراضيها.
وأمس السبت، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بأنها "تدير منذ سنوات" منشأة تجسس في كوبا، وقالت إن بكين "أدخلت تطويرات على المنشأة العام 2019".
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الاستخبارات الصينية "موجودة في كوبا، وإن هذا موثق في سجل الاستخبارات الأمريكية جيدًا".
على صعيد آخر، تقول أوكرانيا إن الصين زودت روسيا بمعدات عسكرية استخدمها الجيش الروسي في الحرب، فيما نفت الصين مرارًا تلك الاتهامات، وسط غضب أوروبي من موقف بكين تجاه الغزو الروسي الذي بدأ تحت اسم "عملية عسكرية خاصة" في شباط/فبراير 2022.
جدران فصل مشابهة وأهدافها
تتشابه فكرة السور الصيني العظيم من الصلب على طول حدود البلاد، بالجدار الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، الذي بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بناءه، العام 2019، بعد صراع سياسي من أجل التمويل.
ووفق تقارير إعلامية، بنت الولايات المتحدة حواجز جديدة على طول 455 ميلًا، 49 منها لم يكن بها أي حواجز في السابق، فيما تكون معظم الباقي من سياج فولاذي بطول 30 قدمًا.
وهدف ترامب من بناء الجدار، حينذاك، إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وما ترتب عليها من أضرار اقتصادية واجتماعية في المجتمع الأمريكي، وفق تقارير صحفية.
وفي فلسطين المحتلة، قامت السلطات الإسرائيلية ببناء جدار أسماه الفلسطينيون بـ "جدار الفصل العنصري"، فيما أطلقت عليه إسرائيل اسم "الحاجز الأمني".
وبررت إسرائيل تلك الخطوة بأنها تهدف إلى منع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر.
وبحسب تقارير إخبارية، بدأ بناء الجدار، العام 2002، في ظل انتفاضة الأقصى، وفي نهاية العام 2006، بلغ طوله 402 كلم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية.
وفي نيسان/أبريل العام 2006، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعديلًا على الجدار ليبلغ طوله 703 كلم عند نهاية البناء، الذي توقف لاحقًا إثر التماسات قدمها سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية للمحكمة الإسرائيلية العليا تطالب بتغيير مساره.
وقبلها جميعًا، كان جدار برلين الخرساني، الذي فصل برلين الغربية عن الشرقية وعن المناطق المحيطة ببرلين الغربية في ألمانيا الشرقية، للفترة من العام 1961- 1989.
وفي الختام يبقى التساؤل الذي لم يقدم الرئيس الصيني إجابة عنه خلال زيارته لقوات الحدود، وهو مدى علاقة السور العظيم بطبول حرب متوقعة.