محام: لن يتم تقييد يديّ ترامب عندما يسلم نفسه
قال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الأخير لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وذلك بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن.
وأضاف تاكوبينا في مقابلة أجريت معه أنه يتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء عندما يمثل ترامب أمام المحكمة لمواجهة لائحة اتهام في أعقاب تحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لانتخابات عام 2016.
وقال تاكوبينا: "لا أعرف كيف سيسير هذا الأمر، لا يوجد مرجع حول كيفية محاكمة رئيس سابق للولايات المتحدة أمام محكمة جنائية".
ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن للرد على تعليقات المحامي.
وأضاف المحامي أن ترامب وفريق دفاعه فوجئا بخبر لائحة الاتهام، متابعا: "في البداية شعرنا جميعا بالصدمة. لم نصدق أنهم سيمضون بالفعل قدما في هذا الإجراء لأنه لا توجد جريمة".
ولم يواجه أي رئيس أمريكي سابق أو حالي اتهامات جنائية من قبل.
وتولى ترامب الرئاسة من عام 2017 إلى عام 2021. ونجا من محاولتين من الكونغرس للإطاحة به من المنصب، واحدة بسبب هجوم أنصاره على مبنى "الكابيتول"، والأخرى بسبب تحقيق استمر لسنوات بشأن اتصالات حملته الانتخابية بروسيا في عام 2016.
ويواجه كذلك تحقيقين جنائيين؛ الأول يتعلق بما إذا كان قد حاول بشكل غير قانوني قلب هزيمته في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، والآخر في طريقة تعامله مع وثائق حكومية سرية بعدما ترك منصبه ومحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.