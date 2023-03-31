محام: لن يتم تقييد يديّ ترامب عندما يسلم نفسه‎‎

قال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الأخير لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وذلك بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن.

وأضاف تاكوبينا في مقابلة أجريت معه أنه يتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء عندما يمثل ترامب أمام المحكمة لمواجهة لائحة اتهام في أعقاب تحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لانتخابات عام 2016.