بعد جمود عسكري.. القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيموفسكوي (خرومفوي)، مؤكدة أنها "حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة على جبهة مدينة دونيتسك، وقتلت حوالي 250 عسكريا أوكرانيا، ودمرت خمس دبابات خلال يوم واحد".

وبحسب تقرير لوزارة الدفاع، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، فإن قواتها على جبهة دونيتسك قامت بدعم من الطيران ونيران المدفعية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحررت قرية أرتيموفسكوي".

وقال البيان إن القوات الروسية تمكنت من صد ثلاث هجمات خلال النهار، شنتها قوات أوكرانية على بلدات شومي وأرتيموفسكوي (سيطر عليها حديثا) وكليششيفكا في دونيتسك".