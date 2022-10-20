عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب "تزويد" روسيا بطائرات مسيرة

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن دول الاتحاد اتفقت على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".

وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد على "تويتر"، أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إجراءات ضد الكيانات التي تورد طائرات مسيرة إيرانية تضرب أوكرانيا".

وأضافت: "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيرة، وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة".

وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام طائرات "انتحارية" إيرانية الصنع تحلق صوب هدفها وتنفجر، في حين تنفي إيران إمداد موسكو بها، كما نفى الكرملين استخدامها.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أثارت مسألة احتمال نقل إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

من جهته، أبلغ نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الصحفيين أن روسيا "ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموظفيه"، إذا أرسل غوتيريش خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، والتي أكدت أوكرانيا والغرب أنها "صنعت في إيران".