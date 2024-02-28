"لعبة الاستفزاز".. إستراتيجية زعيم كوريا الشمالية تثير مخاوف أمريكا

ورغم التجارب الصاروخية المتحدة، فشلت واشنطن أكثر من 12 مرة في إدانة بيونغ يانغ ومعاقبتها أمام مجلس الأمن.

لعبة الاستفزاز

وتقول الصحيفة إن المسؤولين الغربين ظلوا وعلى مدار عقود من الزمن يفسرون في كثير من الأحيان تحركات بيونغ يانغ من خلال منظور "قواعد اللعبة الاستفزازية" الراسخة، حيث ساعدت اختبارات الأسلحة واللغة العدوانية في دفع عجلة المحادثات في جميع أنحاء العالم مع النظام في كوريا الشمالية، وهو أمر استغله زعماء الدولة الآسيوية للحصول على مكاسب مالية ومساعدات من خلال الوعد بوقف نشاطها التسلحي، لكن كيم تخلى عن تلك الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أن كيم يعكف حاليا على تطوير أسلحته النووية بهدف الاحتفاظ بها بدلًا من المتاجرة بها، حتى لو كان ذلك يعني العيش في ظل العقوبات.

ويقول المستشار الأمريكي، والخبير في القيادة الكورية الشمالية، كين جوس:" إن كيم يقوم أيضًا بتجديد الديناميكيات داخل النظام لتقاسم السلطة وإنشاء حكومة أكثر تطبيعًا، وتعديل علاقاته مع الحلفاء من خلال زيادة الاعتماد على روسيا".

التهديد بالحرب

ومع إعادة تصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها العدو الرئيسي للبلاد، تخلى كيم عن عقيدة تأسيسية تبناها أسلافه، وأمر في خطاب ناري بالاستعداد للحرب، بعد أن هدم "قوس إعادة التوحيد" الشهير في بيونغ يانغ.

ورأت الصحيفة أن كلمة "الحرب" أو "الصراع" في نظر كيم تثير قلقًا متزايدًا من قبل المسؤولين في كل من واشنطن وسيول وأماكن أخرى.

وفي هذا الصدد يقول مستشار السياسات للبحرية الكورية الجنوبية ووزارة الخارجية كويون تشون:" إن بيونغ يانغ حشدت المزيد من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية أكثر من أي فترة مماثلة في تاريخ البلاد".

لكن في المقابل تشدد الصحيفة على أن فرضية الغزو الشامل من قبل كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية غير مرجحة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ خفضت من احتياطاتها بعد أن أرسلت ذخائر وصواريخ قصيرة المدى إلى روسيا.