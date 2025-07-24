زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بالتدريب على خوض "حرب حقيقية" (صور)

طالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جيش بلاده بالعمل على "تعزيز قدرته القتالية من خلال التدريب المكثف، ورفع كفاءة التعامل الفوري مع الحرب في أي وقت وتدمير العدو في كل معركة".

جاء ذلك خلال حضور كيم جونغ أون مناورات عسكرية لوحدات المدفعية في الجيش الكوري الشمالي، برفقة كبار قادة الجيش، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وكشفت الوكالة، أنه خلال التدريب، الذي يهدف إلى شحذ قدرات المدفعية، تلقت الوحدات المشاركة أوامر بإصابة هدف بحري محدد في مكان محدد خلال فترة زمنية محدودة.

ودعا كيم جونغ أون، الذي أبدى ارتياحه من المناورات، الجيش الكوري الشمالي إلى مواصلة تطوير تكتيكات المدفعية "بما يتماشى مع البيئة القاسية والحادة لساحة المعركة الحديثة المتغيرة دائمًا".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله: إن على الجيش تعزيز التدريب المكثف استعدادًا لِما سمّاها "حربًا حقيقية"، مشددًا على أن "أقوى رادع للحرب هو الرؤية الأوضح للعدو اللدود".

وكان كيم جونغ أشرف، الجمعة، على مسابقة إطلاق مدفعية بين وحدات المدفعية العسكرية، وقال إن تعظيم الطلب على التدريب هو الطريق المختصر لبناء جيش قوي، بحسب مصادر محلية.

وشاهد المسابقة التي أقيمت بين وحدات المدفعية التابعة للوحدات المشتركة من الجيش الشعبي الكوري برفقة بارك جونغ-تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

وشدد الزعيم على أهمية تنظيم مسابقات إطلاق النار بشكل متكرر في ظل ظروف تشبه الحرب الحقيقية، لتدريب قوات المدفعية على ضرب الأهداف بدقة في أي وقت وفي أي موقف