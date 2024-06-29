النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية.. تغطية مستمرة
أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت، عن فارق ضئيل جداً بين مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان ومنافسه المتشدد سعيد جليلي.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الأصولي سعيد جليلي يتقدم الآن بـ 3505191 صوتا يليه المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بـ 3389191 صوتا في النتائج الأولية حتى الآن.
وتستمر عمليات العد والفرز في عموم المدن الإيرانية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح أمس الجمعة وتم تمديدها لمدة ست ساعات حتى منتصف الليلة الماضية.
وكان يحق لنحو 61 مليون إيراني من بينهم 8 ملايين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جاءت على خلفية وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته شمال غرب إيران.
ورجح مسؤولون ووسائل إعلام أن تذهب الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية في يوم الجمعة المقبل 5 من يوليو/تموز المقبل بين بزشكيان وجليلي.