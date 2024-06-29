النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية.. تغطية مستمرة

وتستمر عمليات العد والفرز في عموم المدن الإيرانية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح أمس الجمعة وتم تمديدها لمدة ست ساعات حتى منتصف الليلة الماضية.

وكان يحق لنحو 61 مليون إيراني من بينهم 8 ملايين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جاءت على خلفية وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته شمال غرب إيران.